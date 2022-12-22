Apple обвинили в удалении VPN из App Store ради бизнеса в России и Китае

Apple обвинили в удалении VPN из App Store ради бизнеса в России и КитаеА также в том, что компания готова сотрудничать с «репрессивными режимами»
Американская организация GreatFire, которая изучает уровень свободы слова в интернете разных стран, обвинила Apple в потакании «репрессивным режимам» в России и Китае. Организация выпустила два отчёта: «Приложения в опасности: цензура и компрометация Apple в Гонконге» и «United Apple: цензура и компрометация Apple в России».
Фото: Nltimes.nl
Согласно отчётам организации, после ухода Apple из России компания всё равно продолжает цензурировать контент App Store в контексте российского и китайского правового поля. В частности, Apple удаляет запрещённые в этих странах VPN.
Руководитель GreatFire Бенджамин Исмаил обвинил Apple в нежелании компании терять рынки в этих странах.
«Временный уход Apple из России после начала СВО на Украине, а также решение корпорации вывести часть производства из Китая пока не отражаются на улучшении ситуации в App Store. Насколько нам известно, Apple по-прежнему готова сотрудничать с репрессивными режимами», — заявил директор GreatFire Бенджамин Исмаил.