Apple обвинили в удалении VPN из App Store ради бизнеса в России и Китае

Согласно отчётам организации, после ухода Apple из России компания всё равно продолжает цензурировать контент App Store в контексте российского и китайского правового поля. В частности, Apple удаляет запрещённые в этих странах VPN.

Руководитель GreatFire Бенджамин Исмаил обвинил Apple в нежелании компании терять рынки в этих странах.

«Временный уход Apple из России после начала СВО на Украине, а также решение корпорации вывести часть производства из Китая пока не отражаются на улучшении ситуации в App Store. Насколько нам известно, Apple по-прежнему готова сотрудничать с репрессивными режимами», — заявил директор GreatFire Бенджамин Исмаил.