Apple объяснила отсутствие приложений "Калькулятор" и "Погода" на iPad в течение последних 10 лет

Рассказал об этом старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги в рамках интервью, данному популярному YouTube-блогеру MKBHD. По его словам, причина отсутствия двух вышеназванных приложений достаточно проста - связано это с тем, что Apple просто-напросто пока что не смогла сделать их достаточно хорошими.

Учитывая то, что он добавил так и слова о желании Apple “ сделать такой калькулятор для iPad, который пользователи бы назвали лучшим”, возникают сомнения касательно серьезности заявления Федериги. Сложно поверить в то, что столь крупная компания как Apple так и не смогла создать достаточно качественный “Калькулятор” для iPad. С другой стороны, именно это и является официальным ответом представителя яблочной компании.