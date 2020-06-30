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Apple объяснила отсутствие приложений "Калькулятор" и "Погода" на iPad в течение последних 10 лет

Причина кажется весьма натянутой
Как вы могли заметить, на iPad до сих пор отсутствуют два приложения, которые есть на том же iPhone: "Калькулятор" и "Погода", И вот, спустя около 10 лет со дня выхода первого планшета, Apple наконец-то объяснила, с чем связано отсутствие этих двух приложений в iPad.

Рассказал об этом старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги в рамках интервью, данному популярному YouTube-блогеру MKBHD. По его словам, причина отсутствия двух вышеназванных приложений достаточно проста - связано это с тем, что Apple просто-напросто пока что не смогла сделать их достаточно хорошими.

Учитывая то, что он добавил так и слова о желании Apple “ сделать такой калькулятор для iPad, который пользователи бы назвали лучшим”, возникают сомнения касательно серьезности заявления Федериги. Сложно поверить в то, что столь крупная компания как Apple так и не смогла создать достаточно качественный “Калькулятор” для iPad. С другой стороны, именно это и является официальным ответом представителя яблочной компании.

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