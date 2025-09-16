Apple объявила о прекращении поддержки iCloud на iOS 10 и macOS Sierra

В новом документе, опубликованном на сайте компании, раскрыта информация, что указанные ОС и устройства под их управлением больше не соответствуют минимальным системным требованиям для использования сервисов iCloud. Пользователям этих операционных систем придётся перейти на iOS 11 или macOS High Sierra, чтобы получить доступ к таким функциям, как Keychain, iCloud Photos, резервное копирование, локатор и iCloud Drive.

Устройствам под управлением iOS 10 и macOS Sierra, которые были выпущены в сентябре 2016 года, сейчас исполнилось девять лет. Эти устаревшие операционные системы были последними версиями, поддерживаемыми iPhone 5 (2012), iPhone 5c (2013) и iPad четвёртого поколения (2012). Следовательно, эти устройства больше не будут иметь доступа к сервисам iCloud.

Важно отметить, что macOS High Sierra совместима со всеми компьютерами Mac, находящимися под управлением macOS Sierra, что означает, что ни один их таких компьютеров не потеряет поддержку iCloud, если будет обновлён до последней поддерживаемой версии macOS.