Apple одобрила выход российской замены *Instagram на iPhone

Стоит отметить, что ограниченное бета-тестирование сервиса началось ещё 1 декабря 2022 года — тогда заинтересованные пользователи могли подать заявку на участие на официальном сайте компании.

Сообщается, что на данный момент число пользователей составляет 831 013 человек, с 926 премиум-аккаунтами, предоставляющими дополнительные привилегии.

Ожидается, что полноценный запуск приложения состоится 20 мая. Однако разработчики до сих пор не получили разрешение от Google для публикации в Google Play, что вынуждает владельцев Android-устройств устанавливать Россграм из сторонних источников, таких как RuStore.