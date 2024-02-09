Apple окончательно удалила iTunes для Windows из магазина приложений Microsoft

Опубликовано 09 февраля 2024, 19:30
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Apple окончательно удалила iTunes для Windows из магазина приложений MicrosoftНо вместо него — три новых приложения
Apple окончательно отказалась от своего изрядно устаревшего iTunes для Windows. Процесс был запущен в 2019 году, а осенью 2022 Apple объявила не просто об отказе от «старичка», но в пользу приложений Apple Music, Apple TV и Apple Devices.
© Apple Inc. / CMetalCore / Wikimedia Commons
Эти Windows-версии появились в магазине приложений Microsoft, при этом iTunes на ресурсе больше нет. Новые приложения вышли для Windows 10 и 11, также для этой ОС вышло обновлённое приложение iCloud.
Отказ от iTunes для Windows обусловлен, в том числе тем, что при появлении новых сервисов и продуктов, Apple не создавала отдельные приложения, а расширяла функционал основной программы. В итоге iTunes стал превращаться в тяжеловесное приложение с не самым понятным и удобным интерфейсом.