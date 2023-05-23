Apple отчиталась о количестве удалённых из App Store в 2022 году приложений

В отчёте сказано, что модерацию прошло 6,1 млн приложений для мобильных ОС Apple, 1,67 млн продуктов App Store отклонил. Всего на момент публикации отчёта в App Store было размещено 1,78 млн приложений для iPhone и iPad.

За нарушение правил из сервиса удалили 186 тысяч утилит, приложений для бизнеса, учёбы.

По словам разработчиков, часть приложений модераторы удалили по запросу нескольких государств. Китай запросил удаление 1435 продуктов, Индия — 14, Пакистан – 10, Россия – 7.