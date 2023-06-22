Apple отчиталась об исправлении нашумевших уязвимостей в iOS, которые хакеры использовали для шпионажа

Среди пострадавших оказались и сотрудники компании «Лаборатория Касперского». И после того, как разработчик антивирусного ПО рассказал о подробностях шпионской кампании, Apple заявила о закрытии «нулевых» брешей в iOS. «Мы в курсе, что описанные бреши могут использоваться в атаках на версии iOS до 15.7», — заявили в компании.

Причём эти 0-day хакеры использовали с 2019 года, но до их исправления дошло только после крупной кибератаки и заявления ФСБ и ФСО России о слежении западными спецслужбами за дипломатами в России.