Apple отказала властям Индии в предустановке госприложения Sanchar Saathi

Приложение Sanchar Saathi, которое уже предустанавливают Samsung и Xiaomi, предназначено для блокировки украденных телефонов и последующего обновления до проданных смартфонов. Позже министр телекоммуникаций Индии Джотирадитья Синдия пояснил, что использование приложения будет добровольным и его можно будет удалить, хотя он не стал касаться обязательного аспекта предустановки.

Источники указывают, что Apple, которая традиционно отказывалась соблюдать аналогичные директивы в других странах, не намерена подавать в суд или участвовать в публичных протестах. Вместо этого компания официально уведомит правительство о том, что не может выполнить распоряжение из-за потенциальных уязвимостей в системе безопасности, которые оно может создать. Apple уже втянута в судебный спор с антимонопольным регулятором Индии, и ей грозит потенциальный штраф в размере до $38 млрд.

Apple вторят оппозиция и правозащитники, утверждающие, что приложение — инструмент для мониторинга 730 млн смартфонов в Индии. Правительствоже утверждает, что приложение необходимо для борьбы с киберпреступностью и мошенничеством, связанным с использованием поддельных номеров IMEI на вторичном рынке мобильных устройств.