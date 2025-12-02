Приложения
Опубликовано 02 декабря 2025, 16:07
1 мин.

Apple отказала властям Индии в предустановке госприложения Sanchar Saathi

И объяснит причину
Apple проинформировала правительство Индии, что не намерена выполнять требования по предустановке госприложения Sanchar Saathi на смартфоны. Согласно трём источникам, на которые ссылается Reuters, компания планирует объяснить властям страны об этом решении, утверждая, что приложение нарушает принципы конфиденциальности и безопасности, заложенные в iOS.
Apple отказала властям Индии в предустановке госприложения Sanchar Saathi
© Pxhere.com

Приложение Sanchar Saathi, которое уже предустанавливают Samsung и Xiaomi, предназначено для блокировки украденных телефонов и последующего обновления до проданных смартфонов. Позже министр телекоммуникаций Индии Джотирадитья Синдия пояснил, что использование приложения будет добровольным и его можно будет удалить, хотя он не стал касаться обязательного аспекта предустановки.

Источники указывают, что Apple, которая традиционно отказывалась соблюдать аналогичные директивы в других странах, не намерена подавать в суд или участвовать в публичных протестах. Вместо этого компания официально уведомит правительство о том, что не может выполнить распоряжение из-за потенциальных уязвимостей в системе безопасности, которые оно может создать. Apple уже втянута в судебный спор с антимонопольным регулятором Индии, и ей грозит потенциальный штраф в размере до $38 млрд.

Apple вторят оппозиция и правозащитники, утверждающие, что приложение — инструмент для мониторинга 730 млн смартфонов в Индии. Правительствоже утверждает, что приложение необходимо для борьбы с киберпреступностью и мошенничеством, связанным с использованием поддельных номеров IMEI на вторичном рынке мобильных устройств.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#IOS
,
#iPhone
,
#приложения
,
#индия