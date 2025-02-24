Apple открыла возможность использовать ИИ за пределами США

Как сообщают инсайдеры из 9to5Mac, с выходом этой версии с апреля iOS будет поддерживать 10 новых языков, включая локализованные варианты английского языка для Сингапура и Индии.

В систему будут включены французский, немецкий, итальянский, португальский (Бразилия), испанский, японский, корейский, китайский (упрощённый). Русский язык не упоминается.

Ранее Apple Intelligence работала только на американском варианте английского языка, но в iOS 18.2 были добавлены новые локализованные варианты английского.

При этом обещанные обновления искусственного интеллекта Siri, которые также ожидались в iOS 18.4, могут быть отложены до iOS 18.5.