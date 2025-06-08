Apple отложила презентацию двух приложений «персональной» Siri до выхода iOS 27

В ролике шла речь о «персональной» Siri, но этот ассистент не будет представлен в ближайшее время. В связи с этим удалена и реклама.

Известно, что Apple планирует добавить в Siri новые функции, основанные на искусственном интеллекте, примерно в середине-конце 2026 года. Появление новых функций, позволяющих Siri понимать содержимое экрана и управлять приложениями, также отложено.

Предполагается, что более продвинутая версия Siri (LLM Siri), может появиться через два года и работать как генеративные приложения ИИ. На это недавно намекнул инсайдер Bloomberg Марк Гурман, рассказавший, что «умные» приложения «Календарь» и «Здоровье» с поддержкой ИИ не будут упомянуты на WWDC ни в текущем, году, ни в следующем, и будут перенесены на iOS 27, то есть могут появиться не раньше 2027 года.