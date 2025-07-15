Apple отложила выпуск умного хаба и новой Siri до 2026 года

Новое устройство предназначено для управления аксессуарами в системе Apple Home и должно было работать в связке с обновленной персонализированной Siri. Однако эта функция, как и другие компоненты платформы Apple Intelligence, оказалась не готова к публичному запуску. Хотя аппаратная часть уже почти завершена, программное обеспечение требует дополнительной доработки.

Ранее предполагалось, что персонализированная Siri появится в обновлении iOS 18.4 уже весной 2025 года, но теперь ее выход перенесли минимум на 2026 год. Внутри Apple признают, что функция действительно существует и работает, но пока не обеспечивает должного пользовательского опыта.

По данным инсайдеров, хаб будет оснащен экраном диагональю 6−7 дюймов, камерой для звонков FaceTime и чипом A18, который обеспечивает поддержку Apple Intelligence. Несмотря на то что массовое производство дисплеев намечено на третий квартал 2025 года, без работоспособной программной начинки устройство запускать не планируют.