Apple отозвала иск к разработчикам хакерского ПО из-за собственных рисков

По словам представителя Apple, иск отозван из-за того, что NSO Group уже не является лидером рынка шпионского ПО, поэтому победа над этой компанией не окажет должного эффекта. Более того, суд с NSO Group может привести к утечке внутренних документов Apple с данными о системах и технологиях, внедрённых в устройства вендора, что повлечёт снижение их безопасности.

Такие опасения Apple обусловлены опытом WhatsApp, конфиденциальная информация которого оказалась обнародованной в ходе суда с NSO Group. Таким оказался побочный эффект судебного противостояния с разработчиками одной из-за самых опасных программ-шпионов.

При этом Apple не изменила свою позицию и существо претензий в отношении NSO Group, но сосредоточит усилия не на судах, а на совершенствовании защиты от слежки.