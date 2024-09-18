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Опубликовано 18 сентября 2024, 06:00
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Apple отозвала иск к разработчикам хакерского ПО из-за собственных рисков

Во избежание утечки внутренних документов
Apple обратилась в окружной суд Северного округа Калифорнии с ходатайством об отзыве иска к израильтскому разработчику шпионского софта NSO Group, внедрившего в iOS программу Pegasus. Об этом свидетельствует запись в реестре проекта для архивирования и размещения судебных документов CourtListener.
Apple отозвала иск к разработчикам хакерского ПО из-за собственных рисков
© freestocks / Unsplash

По словам представителя Apple, иск отозван из-за того, что NSO Group уже не является лидером рынка шпионского ПО, поэтому победа над этой компанией не окажет должного эффекта. Более того, суд с NSO Group может привести к утечке внутренних документов Apple с данными о системах и технологиях, внедрённых в устройства вендора, что повлечёт снижение их безопасности.

Такие опасения Apple обусловлены опытом WhatsApp, конфиденциальная информация которого оказалась обнародованной в ходе суда с NSO Group. Таким оказался побочный эффект судебного противостояния с разработчиками одной из-за самых опасных программ-шпионов.

При этом Apple не изменила свою позицию и существо претензий в отношении NSO Group, но сосредоточит усилия не на судах, а на совершенствовании защиты от слежки.

Источник:SecurityLab.ru
Автор:Андрей Кадуков
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