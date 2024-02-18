Apple перестала подписывать iOS 17.3 и сделала невозможным откат на старые версии

Опубликовано 18 февраля 2024, 17:15
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Apple перестала подписывать iOS 17.3 и сделала невозможным откат на старые версииДля большей безопасности
На этой неделе Apple прекратила подписывать iOS 17.3 после выхода iOS 17.3.1. Это усилило безопасность устройств, но и потенциально вызовет проблемы у части пользователей.
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После прекращения подписания версии операционной системы откатиться с более поздней не получится, это становится технически невозможно.
Apple выпустила OS 17.3 22 января с новыми функциями, включая защиту от кражи устройства. Когда эта функция включена, устройство требует аутентификации с помощью Face ID или Touch ID для изменения пароля Apple ID и отключения функции Find My.
В целом отзыв подписи у старых версий нужен для защиты учётных записей и личной информации в случае кражи айфона. Откат до старой версии — джейлбрейк — «пользовательский взлом», который используется для исправления ошибок после обновления, доступа к файлам и т.п. Многие пользователи применяют этот способ, хотя Apple и не поддерживает его.