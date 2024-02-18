Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 18 февраля 2024, 17:15
1 мин.

Apple перестала подписывать iOS 17.3 и сделала невозможным откат на старые версии

Для большей безопасности
На этой неделе Apple прекратила подписывать iOS 17.3 после выхода iOS 17.3.1. Это усилило безопасность устройств, но и потенциально вызовет проблемы у части пользователей.
Apple перестала подписывать iOS 17.3 и сделала невозможным откат на старые версии

© Ferra.ru

После прекращения подписания версии операционной системы откатиться с более поздней не получится, это становится технически невозможно.

Apple выпустила OS 17.3 22 января с новыми функциями, включая защиту от кражи устройства. Когда эта функция включена, устройство требует аутентификации с помощью Face ID или Touch ID для изменения пароля Apple ID и отключения функции Find My.

В целом отзыв подписи у старых версий нужен для защиты учётных записей и личной информации в случае кражи айфона. Откат до старой версии — джейлбрейк — «пользовательский взлом», который используется для исправления ошибок после обновления, доступа к файлам и т.п. Многие пользователи применяют этот способ, хотя Apple и не поддерживает его.

Источник:9to5mac
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Apple
,
#IOS
,
#безопасность
,
#джейлбрейк
,
#обновление