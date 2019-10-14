Apple подозревают в передаче данных пользователей в Китай

Благодаря внимательности американских пользователей, удалось выяснить, что в iOS 13, а возможно и более ранних версиях операционной системы от Apple, данные, генерируемые пользователем, отправляются в числе прочего и в систему Tencent Safe Browsing, который является аналогом схожего сервиса от Google. Что интересно, для пользователей браузера Apple из Китая компания интегрировала Tencent Safe Browsing еще в период проведения WWDC 2017. И сейчас встал вопрос: передавались ли на китайские сервера данные пользователей, не имеющих отношения к Китаю также с 2017 года или же это произошло лишь с релизом iOS 13?

”Перед посещением веб-сайта Safari может отправить информацию, рассчитанную по его адресу, в Google Safe Browsing или Tencent Safe Browsing, чтобы проверить, не является ли сайт мошенническим. Эти провайдеры безопасного просмотра могут также регистрировать ваш IP-адрес”, — пишет Apple в разделе “О Safari и конфиденциальности” фирменного браузера.