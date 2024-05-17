Apple показала работу функции управления iPhone только взглядом

Одним из интересных нововведений станет функция управления устройством бесконтактно — взглядом. Называется функция Eye Tracking.

Для управления устройством будет использоваться фронтальная камера, которая будет отслеживать взгляд пользователя. Никакое дополнительное ПО для работы Eye Tracking не потребуется.

Также айфоны будут помогать тактильно слушать музыку. Функция Music Haptics обеспечит тактильный отклик iPhone для передачи музыкального ритма. Технология рассчитана на помощь людям с нарушениями слуха, которые благодаря Music Haptics смогут ощущать музыку через вибрацию.

А функция Vehicle Motion Cues, которую Apple также представит на мероприятии, поможет снизить укачивание в транспорте. Для этого движение будет визуализировано на экране смартфона.