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Опубликовано 17 мая 2024, 18:00
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Apple показала работу функции управления iPhone только взглядом

Для людей с ограниченными возможностями
Накануне конференции для разработчиков WWDC 2024 Apple представила на своём сайте описание всех функций, которые войдут в iOS 18 и iPadOS 18.
Apple показала работу функции управления iPhone только взглядом

© Apple

Одним из интересных нововведений станет функция управления устройством бесконтактно — взглядом. Называется функция Eye Tracking.

Для управления устройством будет использоваться фронтальная камера, которая будет отслеживать взгляд пользователя. Никакое дополнительное ПО для работы Eye Tracking не потребуется.

Также айфоны будут помогать тактильно слушать музыку. Функция Music Haptics обеспечит тактильный отклик iPhone для передачи музыкального ритма. Технология рассчитана на помощь людям с нарушениями слуха, которые благодаря Music Haptics смогут ощущать музыку через вибрацию.

А функция Vehicle Motion Cues, которую Apple также представит на мероприятии, поможет снизить укачивание в транспорте. Для этого движение будет визуализировано на экране смартфона.

Источник:Apple
Автор:Андрей Кадуков
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#Apple
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