Apple пообещала не блокировать удалённые из App Store приложения, если вы успели их скачать и установить

Это стало известно из документации, которую компания разсылает разработчикам приложений. По правилам, если продукт не обновляется на протяжении последних трёх лет и его редко скачивают в течение 12 месяцев, разработчики получают уведомление о необходимости обновить приложение в течение 90 дней, в противном случае оно удаляется из магазина.

При этом Apple заявила, что если приложение было установлено на iPhone до удаления, то его можно будет использовать и дальше. Отмечается, что резервное копирование и восстановление копии также должно переместить уже удалённое из App Store приложение.