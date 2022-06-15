Apple пообещала не блокировать удалённые из App Store приложения, если вы успели их скачать и установить

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Apple пообещала не блокировать удалённые из App Store приложения, если вы успели их скачать и установитьХоть и не будет поддержки
Apple продолжит запускать приложения, даже если они были удалены из App Store.
Это стало известно из документации, которую компания разсылает разработчикам приложений. По правилам, если продукт не обновляется на протяжении последних трёх лет и его редко скачивают в течение 12 месяцев, разработчики получают уведомление о необходимости обновить приложение в течение 90 дней, в противном случае оно удаляется из магазина.
При этом Apple заявила, что если приложение было установлено на iPhone до удаления, то его можно будет использовать и дальше. Отмечается, что резервное копирование и восстановление копии также должно переместить уже удалённое из App Store приложение.