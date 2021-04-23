Apple попытается составить конкуренцию WhatsApp на iPhone

Для этих целей, пишут журналисты, Apple кардинально переработает iMessage. Правда, изменения находятся на столь раннем этапе, что могут быть представлены чуть позднее. По словам инсайдеров, это может привести к анонсу обновлённому iMessage в 2022 году, вместе с iOS 16.

Напомним, что анонс iOS 15 ожидается в рамках WWDC 2021, которая пройдёт с 7 по 11 июня. На ней также должны показать и новые версии iPadOS, macOS, tvOS и watchOS. В случае с системой для iPad, ожидается крупнейшее обновление со времён выхода оригинального планшета от Apple.