Apple порекомендовала приложение за 33 тысячи рублей в год

Среди таких подборок затесалась статья «Наука сна». Она советует, в том числе, воспользоваться приложением TaoMix 2 с умиротворяющими звуками для сна. При попытке включить приложение, оно предлагает 7 дней пробной бесплатной версии, а затем начинает снимать подписку.

Подписка обойдётся в 649 рублей в неделю (не в месяц), что выльется 33 748 рублей в год.