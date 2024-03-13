Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Приложения
Опубликовано 13 марта 2024, 06:00
1 мин.

Apple позволит разработчикам iOS распространять приложения через веб-сайты

В Европейском союзе
Apple планирует внести изменения в свою политику в странах Европейского союза, чтобы разработчики могли распространять свои приложения для iOS напрямую через веб-сайты, при условии соблюдения строгих правил компании. Новая функция станет доступна после выхода обновления ПО «поздней весной», сообщает Apple.

Хотя Apple открывает доступ к iOS для большего количества сторонних приложений, по-прежнему существуют важные защитные меры безопасности при распространении приложений через веб-сайты. Разработчики должны соблюдать строгие правила разработки приложений Apple, а пользователи должны дать согласие на установку приложений из настроек своего iPhone.

Новая модель распределения приложений также включает доступ к дополнительным инструментам, таким как Twinmotion и RealityCapture, за ежегодную плату. Однако для разработчиков не игровых приложений важно соблюдать ряд требований и условий, предъявляемых Apple.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#IOS
,
#Apple
,
#приложения
,
#ЕС
,
#разработка
,
#разработчики