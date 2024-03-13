Apple позволит разработчикам iOS распространять приложения через веб-сайты

Опубликовано 13 марта 2024, 06:00
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Apple позволит разработчикам iOS распространять приложения через веб-сайтыВ Европейском союзе
Apple планирует внести изменения в свою политику в странах Европейского союза, чтобы разработчики могли распространять свои приложения для iOS напрямую через веб-сайты, при условии соблюдения строгих правил компании. Новая функция станет доступна после выхода обновления ПО «поздней весной», сообщает Apple.
Хотя Apple открывает доступ к iOS для большего количества сторонних приложений, по-прежнему существуют важные защитные меры безопасности при распространении приложений через веб-сайты. Разработчики должны соблюдать строгие правила разработки приложений Apple, а пользователи должны дать согласие на установку приложений из настроек своего iPhone.
Новая модель распределения приложений также включает доступ к дополнительным инструментам, таким как Twinmotion и RealityCapture, за ежегодную плату. Однако для разработчиков не игровых приложений важно соблюдать ряд требований и условий, предъявляемых Apple.