Apple представила ИИ-инструмент для создания анимаций

Созданный на базе модели GPT-4 от OpenAI, Keyframer может брать файлы Scalable Vector Graphic (SVG) — формат иллюстрации, который можно масштабировать без потери качества — и генерировать CSS-код для анимации изображения на основе текстовой подсказки. Пользователи могут загрузить изображение, ввести что-то вроде «заставьте звезды мерцать» в поле для подсказок и нажать «создать».

Keyframer пока не доступен широкой публике, и исследование проводилось на небольшой группе из 13 человек, которые могли использовать только две простые выбранные заранее изображения SVG при экспериментировании с инструментом.

Apple также отметила ограничения инструмента, сосредотачиваясь на веб-анимациях, таких как последовательности загрузки, визуализация данных и анимированные переходы. Более сложные виды анимации, такие как в кино и видеоиграх, слишком сложны для создания с использованием только описаний — по крайней мере, на данный момент.