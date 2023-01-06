Apple представила каталог аудиокниг, которые озвучил искусственный интеллект

Apple представила каталог аудиокниг, которые озвучил искусственный интеллектЭто может перевернуть отрасль
Apple всё-таки реализовала проект, отложенный в ноябре. Речь идёт о каталоге аудиокниг, озвученных искусственным интеллектом вместо человека-чтеца. Каталог появился в приложении «Книги» экосистемы Apple и описан как книги, «рассказанные цифровым голосом на основе чтеца».
Фото: Mavink.com
Вместе с популярностью этого направления на 25% выросла и прибыльность. Аналитики считают, что от нынешних более чем $1,5 млрд к 2030 году оборот в отрасли дойдёт до $35 млрд в год.
Как отмечается, Apple стремится перевернуть сферу озвучивания книг с помощью нейросетей, что может запустить конец эпохи озвучивания литературы людьми. Но в случае успеха Apple ждут не только лавры, но и антимонопольное разбирательство.
Компания обращалась в различным издательствам, по большей части почему-то в Канаде, но многие отказались от сотрудничества. Возможно потому, что гонорары предлагались только с продаж, а также требовалось обязательное подписание неразглашения коммерческой тайны.