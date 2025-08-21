Apple предупредила об уязвимости в iPhone и iPad и призвала срочно обновиться

В Apple нашли слабое место в системе безопасности, позволяющей приложениям работать с разными типами файлов. Речь идёт об инфраструктуре безопасности Image I/O, которая позволяет приложениям считывать информацию из файлов различных типов и форматов. Злоумышленники могут использовать уязвимость CVE-2025-43300, чтобы заставить устройство выполнять вредоносный код.

Инженеры компании уже исправили эту проблему. И потому Apple рекомендует пользователям как можно быстрее обновить ОС на своих iPhone до версии iOS 18.6.2, на iPad до версии iPadOS 18.6.2.

Кроме того, найденная уязвимость может затронуть многие модели iPhone и iPad. Под угрозой находятся все айфоны, начиная с iPhone Xs, и планшеты — с iPad 7-го поколения. Но компания говорит, что использовать эту уязвимость для взлома очень сложно, и пока не известно, были ли случаи успешного взлома.