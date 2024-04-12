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Опубликовано 12 апреля 2024, 13:30
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Apple предупредила пользователей в 92 странах о слежке с помощью программ-шпионов

Но кто стоит за атаками, не уточняется
Apple начала предупреждать своих пользователей в 92 странах об актах шпионского ПО. Когда компания обнаруживает подозрительную или шпионскую активность, сразу оповещает пользователя на его электронную почту и публикует соответствующий баннер при входе в Apple ID.
Apple предупредила пользователей в 92 странах о слежке с помощью программ-шпионов

© Ferra.ru

Такие письма получили пользователи, в отношении которых алгоритмы Apple заподозрили слежку. И речь идёт о неких шпионах, следящих за конкретным пользователем и пытающихся «удалённо скомпрометировать iPhone». Хотя раньше Apple подчёркивала, что эти уведомления направлены на предупреждение пользователей об атаках «спонсируемых государством злоумышленников»; сейчас от таких формулировок компания отказалась.

Кто именно стоит за упоминаемыми атаками, Apple не уточняет, как и не называет всех стран, кроме Индии, в которых следят за пользователями корпорации.

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удалённо скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Вероятно, эта атака направлена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь. Хотя невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple очень доверяет этому предупреждению. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьёзно», — сказано в таких письмах.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
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