Apple предупредит при записи и расшифровке звонков

Опубликовано 12 июня 2024, 18:00
1 мин.
Apple предупредит при записи и расшифровке звонковВсе звонки будут записываться автоматически
В iOS 18 все звонки будут записываться автоматически для дальнейшей расшифровки, если пользователь включит такую опцию. Об этом стало известно на мероприятии для разработчиков Apple WWDC 2024.
Эта функция станет доступна в штатном приложении «Телефон». Если автоматическая запись всех звонков будет включена у одного пользователя, все участники разговора получат соответствующее уведомление.
В ходе разговора айфон может в режиме реального времени вести текстовую расшифровку диалога.
Текстовая расшифровка будет доступна на английском, испанском, португальском, французском, немецком, японском языках, мандаринском и кантонском диалектах китайского языка.