Apple предупредит при записи и расшифровке звонков

Эта функция станет доступна в штатном приложении «Телефон». Если автоматическая запись всех звонков будет включена у одного пользователя, все участники разговора получат соответствующее уведомление.

В ходе разговора айфон может в режиме реального времени вести текстовую расшифровку диалога.

Текстовая расшифровка будет доступна на английском, испанском, португальском, французском, немецком, японском языках, мандаринском и кантонском диалектах китайского языка.