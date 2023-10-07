Apple прекратила поддержку и окончательно удалила русскоязычную версию своего сайта

12:06, 07 октября 2023
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Apple прекратила поддержку и окончательно удалила русскоязычную версию своего сайтаСайт не обновлялся с марта 2022 года
Apple окончательно удалила русскоязычную версию своего сайта. Теперь при наборе адреса российской официальной страницы компании пользователей перебрасывает в раздел со справочной информацией.
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Ранее российские пользователи Apple могли просматривать некоторые продукты, актуальные на момент остановки работы сайта в марте 2022 года. С того времени официальная страница не обновлялась. Такая же ситуация и в отношении белорусской страницы.
Также сообщается, что на днях российские пользователи лишились возможности регистрировать новые Apple ID.