Apple прекратила поддержку iOS 18.4.1: на эту версию нельзя вернуться

Как рассказал портал MacRumors, подписание версий iOS — обязательная проверка на сервере для загрузки операционной системы и защиты от установки неактуальных версий безопасности. Отмечается, что обычно Apple прекращает подписывать старое ПО через неделю после обновления, чтобы гарантировать безопасность пользователей.

Обновление iOS 18.5 включает новые обои, изменение пароля Screen Time для родителей, поддержку спутниковых функций на iPhone 13 и исправление более 30 уязвимостей безопасности.

«Подписание — это проверка на стороне сервера, которую Apple выполняет при загрузке iOS на ‌iPhone‌. Обновление не может быть загружено и установлено, если оно не прошло проверку, а процесс отмены подписи не позволяет клиентам устанавливать устаревшие версии iOS, которые не так безопасны», — объясняется в материале.