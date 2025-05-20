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Опубликовано 20 мая 2025, 21:45
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Apple прекратила поддержку iOS 18.4.1: на эту версию нельзя вернуться

Для обеспечения безопасности
Компания Apple прекратила подписывать iOS 18.4.1 после выпуска iOS 18.5, что означает, что пользователи не смогут вернуться к предыдущей версии после обновления.
Apple прекратила поддержку iOS 18.4.1: на эту версию нельзя вернуться

© Macrumors.com

Как рассказал портал MacRumors, подписание версий iOS — обязательная проверка на сервере для загрузки операционной системы и защиты от установки неактуальных версий безопасности. Отмечается, что обычно Apple прекращает подписывать старое ПО через неделю после обновления, чтобы гарантировать безопасность пользователей.

Обновление iOS 18.5 включает новые обои, изменение пароля Screen Time для родителей, поддержку спутниковых функций на iPhone 13 и исправление более 30 уязвимостей безопасности.

«Подписание — это проверка на стороне сервера, которую Apple выполняет при загрузке iOS на ‌iPhone‌. Обновление не может быть загружено и установлено, если оно не прошло проверку, а процесс отмены подписи не позволяет клиентам устанавливать устаревшие версии iOS, которые не так безопасны», — объясняется в материале.

Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков
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