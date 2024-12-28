Apple приступила к тестированию iOS 18.3 с исправлением некоторых ошибок системы

Как отмечается, обычно после раскрытия номера сборки обновление выпускается через неделю, «но из-за сезона отпусков этот срок может быть увеличен». Известно, что бета-версия iOS 18.2.1 тестируется внутренними тестерами Apple и обкатывается как платформа для будущей iOS 18.3.

Пока неизвестно, какие конкретно ошибки и уязвимости будут исправлены в этом «незначительном обновлении», но предполагается, что Apple намерена устранить различные проблемы в системе безопасности текущей версии ОС перед выпуском 18.3, чтобы предыдущие баги не перекочевали в новую версию.

«Также стоит отметить, что Apple уже начала тестирование iOS 18.3 с разработчиками, и это обновление, скорее всего, будет доступно для всех пользователей в январе или начале февраля. Пока о нём известны только незначительные изменения», — сказано в сообщении MacRumors.