Apple продолжает вставлять палки в колеса магазина Epic Games на iPhone

Недавно магазин был запущен в Европейском Союзе благодаря новым регуляциям, открывающим мобильной операционки Apple для альтернативных магазинов приложений.

Однако Epic Games столкнулась с серьезными препятствиями, которые купертиновцы установили для сторонних магазинов приложений на iOS.

Одной из главных проблем стало то, что Apple ввела жесткие условия для разработчиков, которые хотят продавать свои приложения вне App Store. Им приходится платить установочный сбор в размере 50 евроцентов за каждого пользователя в год, а также комиссию в 10% за продажи, даже если они были совершены не на iOS.

Также стоит помнить и о 5% за покупки, сделанные в течение первого года после установки приложения. Кроме того, Apple берет комиссию в 30% на внутриигровые покупки.

Таким образом, несмотря на то, что Epic Games предлагает более выгодные условия для разработчиков, Apple всё равно взимает значительные сборы, делая работу с Epic Games Store невыгодной для многих авторов.