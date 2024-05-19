Apple рассказала о блокировании мошеннических платежей в App Store на $7 млрд

Опубликовано 19 мая 2024, 15:45
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Apple рассказала о блокировании мошеннических платежей в App Store на $7 млрдИ отказала в публикации сотен тысяч приложений
Apple сообщила, на какую сумму защитила пользователей App Store блокировкой мошеннических платежей. Отчёт компании охватывает период с 2020 по 2023 годы.
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В отчёте сказано, что компания заблокировала мошеннические платежи на сумм более $7 млрд. Причём только в 2023 году Apple остановила подозрительные транзакции на сумму $1,8 млрд.
Также Apple отказала разработчикам 1,7 млн приложений на листинг их продуктов в App Store из-за того, что они не соответствовали стандартам конфиденциальности, безопасности и контента. Ещё 248 тысяч запросов на листинг были заблокированы, потому что «приложение было расценено как спам, приложение-подражатель или было разработано для введения пользователей в заблуждение».
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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