Apple рассказала о блокировании мошеннических платежей в App Store на $7 млрд

В отчёте сказано, что компания заблокировала мошеннические платежи на сумм более $7 млрд. Причём только в 2023 году Apple остановила подозрительные транзакции на сумму $1,8 млрд.

Также Apple отказала разработчикам 1,7 млн приложений на листинг их продуктов в App Store из-за того, что они не соответствовали стандартам конфиденциальности, безопасности и контента. Ещё 248 тысяч запросов на листинг были заблокированы, потому что «приложение было расценено как спам, приложение-подражатель или было разработано для введения пользователей в заблуждение».