Apple разрешила использовать эмуляторы для установки старых игр с ПК на iPhone

На фоне этого инсайдерское издание Appleinsider сообщило о внесении Apple изменений в документ для разработчиков. Документ регулирует потоковые игры и игровые эмуляторы, касается это и ретроконсолей, и ПК. Это позволит пользователям скачивать игры напрямую из приложений на iPhone и iPad.

В App Store представлен эмулятор ПК UTM SE, поддерживающий эмуляцию x86, PPC и RISC-V. Благодаря этому ПО на мобильных устройствах можно запускать как готовые виртуальные машины, так и создавать собственные конфигурации запуском устаревших ОС вроде Windows XP.