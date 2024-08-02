Apple разрешила использовать эмуляторы для установки старых игр с ПК на iPhone

Опубликовано 02 августа 2024, 17:15
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Apple разрешила использовать эмуляторы для установки старых игр с ПК на iPhoneВнесены изменения в документы для разработчиков
В App Store уже появились эмуляторы старых ретроконсолей, что позволяет запускать игры с таких платформ, как SNES, PlayStation и PSP. Но Apple пошла дальше в возможности работы эмуляторов на iPhone и iPad: в июле в App Store началась публикация эмуляторов ПК.
На фоне этого инсайдерское издание Appleinsider сообщило о внесении Apple изменений в документ для разработчиков. Документ регулирует потоковые игры и игровые эмуляторы, касается это и ретроконсолей, и ПК. Это позволит пользователям скачивать игры напрямую из приложений на iPhone и iPad.
В App Store представлен эмулятор ПК UTM SE, поддерживающий эмуляцию x86, PPC и RISC-V. Благодаря этому ПО на мобильных устройствах можно запускать как готовые виртуальные машины, так и создавать собственные конфигурации запуском устаревших ОС вроде Windows XP.