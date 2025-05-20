Apple разрешила устанавливать Google Переводчик на iPhone приложением по умолчанию

Опубликовано 20 мая 2025, 23:151 мин.
Apple разрешила устанавливать Google Переводчик на iPhone приложением по умолчаниюНа это повлияло европейское законодательство
iOS-версия Google Переводчика получила обновление до версии 9.8.0.11, позволяющее пользователям iPhone и iPad выбрать его в качестве приложения для перевода по умолчанию. Функция доступна в ЕС на устройствах с iOS и iPadOS 18.4 и новее.
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Это обновление связано с антимонопольным законодательством ЕС, и теперь предоставляет альтернативу приложению Translate от Apple в качестве инструмента перевода по умолчанию, что раньше в Евросоюзе было невозможно.
Причём новая функция доступна не только для пользователей в странах ЕС, но должна быть доступной и в России. Чтобы использовать Google Переводчик в качестве приложения по умолчанию, следует перейти в настройки, выбрать «Приложения» - «Приложения по умолчанию», затем категорию «Перевод».