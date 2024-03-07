Apple разрешит удалить Safari на iPhone для пользователей из ЕС

Apple также работает над «решением для переключения браузера» для передачи данных между браузерами на одном устройстве, которое планируется предоставить к концу 2024 или началу 2025 года.

На данный момент не понятно, будут ли эти функции доступны глобально или будут ли они предоставлены только пользователям Евросоюза. Многие ранее анонсированные планы Apple по соблюдению Дигитального акта рынков, включая возможность использования браузерных движков отличных от WebKit и установку сторонних магазинов приложений, доступны только в Евросоюзе.