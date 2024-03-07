Apple разрешит удалить Safari на iPhone для пользователей из ЕС

Опубликовано 07 марта 2024, 23:39
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Apple разрешит удалить Safari на iPhone для пользователей из ЕСК концу этого года
Компания Apple готовится предоставить пользователям iPhone в Евросоюзе возможность удалить стандартный браузер Safari к концу 2024 года, а также работает над более «удобным» способом передачи данных с iPhone на Android к осени 2025 года. Об этом говорится в новом документе, опубликованном компанией.
Apple также работает над «решением для переключения браузера» для передачи данных между браузерами на одном устройстве, которое планируется предоставить к концу 2024 или началу 2025 года.
На данный момент не понятно, будут ли эти функции доступны глобально или будут ли они предоставлены только пользователям Евросоюза. Многие ранее анонсированные планы Apple по соблюдению Дигитального акта рынков, включая возможность использования браузерных движков отличных от WebKit и установку сторонних магазинов приложений, доступны только в Евросоюзе.