Apple разрешит устанавливать приложения не из AppStore: будет ли это работать в РФ

Разделение магазина приложений является ответом на закон Евросоюза «Акт о цифровом рынке» (DMA), направленный на стимулирование конкуренции на рынке. Одним из ключевых требований DMA является обеспечение совместимости мессенджеров и приложений, а также разрешение пользователям устанавливать приложения из сторонних источников. Apple должна выполнить эти требования до 7 марта 2024 года.

Согласно новым правилам, Apple должна создать «европейский» App Store для сторонних приложений и обеспечить взаимодействие iMessage с устройствами на базе Android, что подразумевает, что компания будет определять местоположение пользователя и его оператора. Однако, для стран, не входящих в ЕС, таких как Россия, DMA не будет применяться. Это решение касается только стран Евросоюза.

Эксперты полагают, что такое разделение магазина приложений может стать вызовом для пользователей, и особенно для российских. Вероятно, Apple для блокировки приложений и функций в соответствии с законами различных стран будет использовать геолокацию устройств.