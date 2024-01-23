Apple разрешит устанавливать приложения не из AppStore: будет ли это работать в РФ

Apple разрешит устанавливать приложения не из AppStore: будет ли это работать в РФСкорее всего нет
Разделение магазина приложений является ответом на закон Евросоюза «Акт о цифровом рынке» (DMA), направленный на стимулирование конкуренции на рынке. Одним из ключевых требований DMA является обеспечение совместимости мессенджеров и приложений, а также разрешение пользователям устанавливать приложения из сторонних источников. Apple должна выполнить эти требования до 7 марта 2024 года.
Согласно новым правилам, Apple должна создать «европейский» App Store для сторонних приложений и обеспечить взаимодействие iMessage с устройствами на базе Android, что подразумевает, что компания будет определять местоположение пользователя и его оператора. Однако, для стран, не входящих в ЕС, таких как Россия, DMA не будет применяться. Это решение касается только стран Евросоюза.
Эксперты полагают, что такое разделение магазина приложений может стать вызовом для пользователей, и особенно для российских. Вероятно, Apple для блокировки приложений и функций в соответствии с законами различных стран будет использовать геолокацию устройств.
Всего существует два способа реализации доступности сторонних App Store на iPhone и iPad для отдельных стран. Первый - по стране аккаунта, но он маловероятен, поскольку пользователи из стран СНГ, США и Азии могут менять регион на Европу и устанавливать нужные программы в обход правил, а потому компания не станет рисковать своим бюджетом. Второй способ - по геолокации. Начиная с iOS 16.2, появилась опция countryd для быстрой блокировки приложений и функций на устройствах Apple в различных странах из-за местных законов. И скорее всего в Apple выберут его.