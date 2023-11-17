Apple сдалась под натиском Android и анонсировала внедрение протокола RCS на iPhone

Это обновление, запланированное на следующий год, обещает расширить возможности общения между пользователями iPhone и Android, приближая их к функционалу iMessage.

Данное решение компании последовало после давления со стороны регуляторов и конкурентов, включая Google и Samsung.

RCS, который продолжает совершенствоваться, предлагает множество функций, знакомых пользователям iMessage, таких как подтверждение прочтения, индикаторы набора текста, обмен высококачественными изображениями и видео.

Apple подчеркивает, что RCS будет работать параллельно с iMessage, продолжая предлагать пользователям iPhone наиболее безопасный и защищенный способ общения — технология Google не будет поддерживать такой же уровень шифрования, как детище Apple.