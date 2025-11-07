Приложения
Опубликовано 07 ноября 2025, 08:15
1 мин.

Apple слила на GitHub исходный код нового интерфейса App Store

Из-за ошибки
В начале ноября Apple представила обновленную версию своего веб-магазина приложений App Store. Однако всего через несколько часов после запуска исходный код App Store стал общедоступным на платформе GitHub.
© Brett Jordan / Pexels

По информации инсайдерского портала 9to5Mac, утечка произошла из-за сбоя в защите исходных файлов, это внутрення ошибка Apple, вероятно. Как отмечают обозреватели, Apple не позаботилась отключить sourcemaps, что позволило независимому разработчику rxliuli извлекать и сохранять все доступные ресурсы приложения с помощью инструментов разработчика в браузере Chrome.

Разработчик пояснил, что он опубликовал исходный код исключительно в образовательных целях. Код по-прежнему доступен на GitHub, хотя неясно, предпримет ли Apple шаги для его удаления.

Эксперты по безопасности утверждают, что утечка не угрожает безопасности и конфиденциальности данных пользователей App Store. Хотя любой желающий может ознакомиться с внутренней архитектурой Apple App Store, утечка информации не может быть использована для взлома или других незаконных действий. Серверные компоненты и пользовательские данные не разглашаются.