Apple слила на GitHub исходный код нового интерфейса App Store

По информации инсайдерского портала 9to5Mac, утечка произошла из-за сбоя в защите исходных файлов, это внутрення ошибка Apple, вероятно. Как отмечают обозреватели, Apple не позаботилась отключить sourcemaps, что позволило независимому разработчику rxliuli извлекать и сохранять все доступные ресурсы приложения с помощью инструментов разработчика в браузере Chrome.

Разработчик пояснил, что он опубликовал исходный код исключительно в образовательных целях. Код по-прежнему доступен на GitHub, хотя неясно, предпримет ли Apple шаги для его удаления.

Эксперты по безопасности утверждают, что утечка не угрожает безопасности и конфиденциальности данных пользователей App Store. Хотя любой желающий может ознакомиться с внутренней архитектурой Apple App Store, утечка информации не может быть использована для взлома или других незаконных действий. Серверные компоненты и пользовательские данные не разглашаются.