Apple снова заблокировала Fortnite на iPhone в США и Европе

Apple снова заблокировала Fortnite на iPhone в США и ЕвропеEpic Games заявила о недоступности игры до разблокировки
Это значит, что игроки по всему миру больше не смогут запускать Fortnite на устройствах Apple до тех пор, пока компания не снимет блокировку. Представители Apple пока не прокомментировали ситуацию, а в Epic Games не раскрывают причины, по которым игра оказалась заблокирована.
Fortnite вышла в 2017 году и быстро завоевала популярность благодаря формату «королевской битвы», в котором игроки соревнуются друг с другом до последнего выжившего. Epic Games, студия-разработчик из США, частично принадлежит китайской компании Tencent и считается одной из крупнейших в мире.
Однако отношения между Apple и Epic Games давно остаются напряженными. В 2020 году разработчик обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства США из-за комиссии до 30% за покупки внутри приложений. Тогда Apple удалила Fortnite из App Store.