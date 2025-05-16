Apple снова заблокировала Fortnite на iPhone в США и Европе

Это значит, что игроки по всему миру больше не смогут запускать Fortnite на устройствах Apple до тех пор, пока компания не снимет блокировку. Представители Apple пока не прокомментировали ситуацию, а в Epic Games не раскрывают причины, по которым игра оказалась заблокирована.

Fortnite вышла в 2017 году и быстро завоевала популярность благодаря формату «королевской битвы», в котором игроки соревнуются друг с другом до последнего выжившего. Epic Games, студия-разработчик из США, частично принадлежит китайской компании Tencent и считается одной из крупнейших в мире.

Однако отношения между Apple и Epic Games давно остаются напряженными. В 2020 году разработчик обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства США из-за комиссии до 30% за покупки внутри приложений. Тогда Apple удалила Fortnite из App Store.