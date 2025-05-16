Apple совместно с Universal Music выпустила музыку для улучшения качества сна

Проект включает в себя переосмысленные версии песен таких популярных исполнителей, как Кэти Перри и Imagine Dragons, созданные с учётом психоакустики и когнитивных наук командой продюсеров, учёных и звукорежиссёров. Благодаря использованию аудиоплатформы Sollos, разработанной Universal Music, в треки включены особые звуковые волны: тета-волны для расслабления, дельта-волны и розовый шум для улучшения сна, а также гамма-ритмы для повышения концентрации внимания.

Apple рекомендует слушать плейлисты не менее 20 минут в тихой обстановке или в наушниках, чтобы достичь максимального эффекта.