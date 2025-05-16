Apple совместно с Universal Music выпустила музыку для улучшения качества сна

Опубликовано 16 мая 2025, 01:301 мин.
Apple совместно с Universal Music выпустила музыку для улучшения качества снаМузыку рекомендуется слушать не менее 20 минут
Компании Apple и Universal Music Group совместно представили новый аудиоформат Sound Therapy — плейлисты со специализированной музыкой на платформе Apple Music. Музыка предназначена для улучшения психического состояния пользователей.
© Apple / Universal Music Group
Проект включает в себя переосмысленные версии песен таких популярных исполнителей, как Кэти Перри и Imagine Dragons, созданные с учётом психоакустики и когнитивных наук командой продюсеров, учёных и звукорежиссёров. Благодаря использованию аудиоплатформы Sollos, разработанной Universal Music, в треки включены особые звуковые волны: тета-волны для расслабления, дельта-волны и розовый шум для улучшения сна, а также гамма-ритмы для повышения концентрации внимания.
Apple рекомендует слушать плейлисты не менее 20 минут в тихой обстановке или в наушниках, чтобы достичь максимального эффекта.