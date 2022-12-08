Apple создаст систему шифрования данных сервиса iСloud, которая защитит информацию даже при взломе

Данные будут защищены так, что даже сама компания не сможет прочитать или как-то проинспектировать пользовательские данные на «облаках». Это позволит безопасно хранить информацию в сервисе даже в случае взлома серверов Apple. Такой уровень защиты будет достигнут благодаря тому, что один из ключей шифрования будет создаваться и храниться на устройстве пользователя.

При этом шифрование не коснётся электронной почты, контактов и календаря. Новая система шифрования станет доступной для американских пользователей к концу текущего года.