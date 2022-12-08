Apple создаст систему шифрования данных сервиса iСloud, которая защитит информацию даже при взломе

15:29, 08 декабря 2022
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Apple создаст систему шифрования данных сервиса iСloud, которая защитит информацию даже при взломеApple тоже не сможет считывать данные
Apple разрабатывает новую систему шифрования данных Advanced Data Protection для расширенной защиты информации, хранящейся в облачном сервисе iCloud.
Фото: Engadget.com
Данные будут защищены так, что даже сама компания не сможет прочитать или как-то проинспектировать пользовательские данные на «облаках». Это позволит безопасно хранить информацию в сервисе даже в случае взлома серверов Apple. Такой уровень защиты будет достигнут благодаря тому, что один из ключей шифрования будет создаваться и храниться на устройстве пользователя.
При этом шифрование не коснётся электронной почты, контактов и календаря. Новая система шифрования станет доступной для американских пользователей к концу текущего года.
Источник:WSJ
Автор:Андрей КадуковТеги: