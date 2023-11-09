Apple срочно выпустила iOS 17.11 для исправления растущего количества ошибок

14:15, 09 ноября 2023
1 мин.
Apple срочно выпустила iOS 17.11 для исправления растущего количества ошибокПо крайней мере компания исправила две критические ошибки
Apple редко описывает подробности ошибок, которые исправляет, но в случае с выходом iOS 17.11 компания всё-таки объяснила, в чём срочность вышедших исправлений. Были описаны два важных.
© Apple.com
Недавно пользователи столкнулись с багом при беспроводной зарядке iPhone 15 в автомобилях BMW и Toyota Supras. В силу программного сбоя системы беспроводной зарядки в этих автомобилях выводили из строя NFC в iPhone 15. Для решения этой проблемы Apple и выпустила одно из исправлений.
Вторая ошибка связна с виджетами Weather Lock Screen, из-за которой снег отображался в виде значка папки или пустым. По сообщениям Apple, эта ошибка также устранена.