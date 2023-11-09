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14:15, 09 ноября 2023
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Apple срочно выпустила iOS 17.11 для исправления растущего количества ошибок

По крайней мере компания исправила две критические ошибки

Apple редко описывает подробности ошибок, которые исправляет, но в случае с выходом iOS 17.11 компания всё-таки объяснила, в чём срочность вышедших исправлений. Были описаны два важных.

Apple срочно выпустила iOS 17.11 для исправления растущего количества ошибок

© Apple.com

Недавно пользователи столкнулись с багом при беспроводной зарядке iPhone 15 в автомобилях BMW и Toyota Supras. В силу программного сбоя системы беспроводной зарядки в этих автомобилях выводили из строя NFC в iPhone 15. Для решения этой проблемы Apple и выпустила одно из исправлений.

Вторая ошибка связна с виджетами Weather Lock Screen, из-за которой снег отображался в виде значка папки или пустым. По сообщениям Apple, эта ошибка также устранена.

Источник:AI
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