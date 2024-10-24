Apple свернёт производство гарнитуры Vision Pro из-за слишком низкого спроса

Источник уточняет, что Apple вынуждена сократить объёмы производства на заводе Luxshare, с которым уже давно сотрудничает, ввиду низкого спроса на Vision Pro. Здесь играет роль и прохладное отношение к гарнитуре как со стороны разработчиков, так и обычных потребителей.

Но продажа гарнитуры продолжится, поскольку вендор накопил достаточно запасов для удовлетворения спроса, хотя бы на том уровне, который наблюдается в настоящее время. На месте останутся и сборочные линии: Apple сможет вернуться к производству гарнитуры в любой момент.

Как отмечается, сейчас завод Luxshare выпускает порядка 1000 шлемов Vision Pro в день — половину от пиковых объёмов производства. А поставщики Apple остановили производство комплектующих также в мае, так как на складах скопились десятки тысяч неиспользованных компонентов для гарнитуры.

По информации источника, Apple приостановила на неопределённое время и разработку второго поколения гарнитуры из-за дороговизны. Компания сместила акцент на более дешёвый вариант Vision Pro.