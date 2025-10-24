Apple удалила из App Store «вирусные» приложения, где мужчины оценивали женщин и наоборот

Решение затронуло все регионы, однако в Google Play оба сервиса пока остаются доступны.

Компания подтвердила TechCrunch, что приложения нарушили правила App Store, касающиеся модерации контента и конфиденциальности. Apple получила множество жалоб и отрицательных отзывов, включая сообщения о публикации личных данных несовершеннолетних.

Разработчикам направили уведомления, но они не устранили проблемы.

Приложение Tea, созданное в 2023 году, стало популярным в 2025-м, предлагая женщинам «обмениваться опытом» о мужчинах.

В июле сервис подвергся утечке данных 72 000 пользователей, включая фото и удостоверения личности. Позже появилось мужское ответвление TeaOnHer, но оно также столкнулось с проблемами безопасности.