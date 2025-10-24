Apple удалила из App Store «вирусные» приложения, где мужчины оценивали женщин и наоборот

Опубликовано 24 октября 2025, 08:041 мин.
Apple удалила из App Store «вирусные» приложения, где мужчины оценивали женщин и наоборотНу и славно
Apple удалила из App Store популярныеприложения Tea и TeaOnHer, в которых пользователи оценивали друг друга — мужчины писали отзывы о женщинах, а женщины о мужчинах.
Решение затронуло все регионы, однако в Google Play оба сервиса пока остаются доступны.
Компания подтвердила TechCrunch, что приложения нарушили правила App Store, касающиеся модерации контента и конфиденциальности. Apple получила множество жалоб и отрицательных отзывов, включая сообщения о публикации личных данных несовершеннолетних.
Разработчикам направили уведомления, но они не устранили проблемы.
Приложение Tea, созданное в 2023 году, стало популярным в 2025-м, предлагая женщинам «обмениваться опытом» о мужчинах.
В июле сервис подвергся утечке данных 72 000 пользователей, включая фото и удостоверения личности. Позже появилось мужское ответвление TeaOnHer, но оно также столкнулось с проблемами безопасности.