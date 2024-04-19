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Опубликовано 19 апреля 2024, 07:42
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Apple удалила WhatsApp из магазина App Store в Китае

Сделала, что должна была
По требованию китайских властей, Apple удалила из App Store мессенджер WhatsApp.
Apple удалила WhatsApp из магазина App Store в Китае
© Ferra.ru

Управление киберпространства Китая (CAC) объяснило решение соображениями национальной безопасности. Apple не согласна с требованием, но вынуждена его исполнять, чтобы не потерять доступ к китайскому рынку.

Отметим, что до лета 2024 года в Китае могут быть запрещены все иностранные приложения, не зарегистрированные в стране. Эксперты полагают, что это может коснуться в том числе TikTok и прочих популярных сервисов.

Решение Apple вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые правозащитники осудили компанию за сотрудничество с китайскими властями, ущемляющими свободу слова. Сторонники компании парируют, что купертиновцы просто пытаются вести бизнес в сложных условиях.

Ситуация с WhatsApp является частью более широкой проблемы цензуры и контроля интернета в Китае.

Источник:9to5Mac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WhatsApp
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#Китай
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#Apple