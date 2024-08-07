Apple улучшила механизм работы системы безопасности macOS Gatekeeper

Для блокировки подозрительных или вирусных приложений Gatekeeper проверяет источник установки и разработчика запускаемого софта. И если Gatekeeper обнаруживает подозрительные паттерны поведения ПО, блокирует приложение, и тогда пользователь должен одобрить установку на свой страх и риск. Именно этот механизм предупреждений Apple доработала в macOS Sequoia.

«В macOS Sequoia пользователи не смогут обойти Gatekeeper через Control-Клик при запуске программы, которая либо неверно подписана, либо не прошла другие проверки подлинности. Вам потребуется пройти в настройки операционной системы, оттуда в раздел "Конфиденциальность и безопасность", чтобы просмотреть всю подробную информацию о софте. Только там можно разрешить его выполнение», — сказано в описании новой функциональности Gatekeeper.