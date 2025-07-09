Apple уменьшила эффект прозрачности Liquid Glass в iOS 26 для лучшей читаемости

Инсайдеры рассказали, что навигационные панели в стандартных приложениях теперь имеют матовый эффект для лучшей различимости текста и иконок, особенно на контрастных фонах. По их словам, Apple стремится достичь баланса между эстетикой и функциональностью.

Разработчики и тестировщики положительно отзываются о таком подходе, который, по их мнению, улучшает работу с интерфейсом без нарушения целостности нового визуального языка.

Apple должна выпустить первую публичную бета-версию на основе этих изменений в ближайшие недели, сохраняя темпы обновления.