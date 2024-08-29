Apple уволила около 100 сотрудников сервисов Books и News

Агентство Bloomberg отмечает, что подобный раунд увольнений нехарактерен для Apple, поскольку и Books, и News были смягчающим фактором для экономики Apple на фоне замедления спроса на новые устройства вендора. В последнее время цифровые сервисы Books и News приносили Apple 22% продаж, тогда как 10 лет назад — не более 10%. И почему из этих, в общем-то, успешных подразделений Apple уволила такое количество сотрудников, остаётся загадкой.

Неназванный источник Bloomberg сообщил, что эти сервисы потеряли приоритет для Apple, — компания не видит в них той необходимости, которая была раньше. А приложения в будущем получат ИИ-функции.

Всем сотрудникам дали 60 дней на поиск новой работы, прежде чем они будут сокращены.