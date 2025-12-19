Apple: в магазине приложений App Store будет еще больше рекламы

Новые рекламные слоты появятся в 2026 году и будут размещаться не только вверху результатов поиска, но и ниже по списку.

Сейчас в App Store доступен один рекламный блок — в самом начале выдачи. В будущем объявления смогут показываться сразу в нескольких позициях.

При этом разработчики и рекламодатели не смогут выбирать конкретное место показа: система автоматически распределит рекламу на основе аукциона, ставки и конкуренции по запросу.

Формат объявлений не изменится. Реклама будет вести на стандартную или кастомную страницу приложения, с оплатой по модели «оплата за тап» или «оплата за установку». Все текущие кампании автоматически станут участвовать в новых слотах без дополнительной настройки.

Apple подчеркивает, что около 65% загрузок в App Store происходят после поиска, а еженедельно магазин посещают более 800 млн пользователей. Нововведение заработает на iOS и iPadOS 26.2 и новее.