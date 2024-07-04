Apple в России начала массово удалять VPN из App Store

Среди удалённых числятся Red Shield VPN, Le VPN, Proton VPN и NordVPN. Разработчики VPN-приложения Red Shield VPN подтвердили удаление своего продукта из российского App Store. Как отмечается в их сообщении в соцсети Х, они знают, что кроме их приложения из App Store удалён как минимум ещё один продукт.

Эту информацию подтвердил депутат, заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Политик заявил, что Apple — одна из немногих американских компаний, которые стремятся к деловым отношениям с Россией и выполняют требования РКН.

«Уверен, что эта позиция продиктована желанием в долгосрочной перспективе официально вернуться на российский рынок. Пока же ей нужно сохранять позиции и деловые отношения», — прокомментировал Горелкин действия Apple.