Apple внедрит разблокировку арендованных автомобилей с помощью Wallet

Пользователь iPhone сможет при аренде автомобиля открывать (разблокировать) машину «без рук», с помощью айфона, используя приложение Wallet. Это вызвано тенденцией к тому, что применение цифровых замков и ключей ещё только зарождается, но уже всё больше гостиничных сетей и автомобильных брендов внедряют поддержку разблокировки с помощью только телефона, смарт-часов или других носимых устройств.

И, помимо добавления паспорта, Apple внедрила в Wallet поддержку автопроизводителей. Теперь Apple изучает возможность внедрения цифровых автомобильных ключей в прокатные парки.

Как отмечается, цифровой автомобильный ключ Apple до недавнего времени поддерживал весьма ограниченное число брендов: BMW, Mercedes, Hyundai, KIA; сейчас добавлены Audi, Volvo, Polestar и некоторые небольшие бренды. Но, судя по скорости распространения подобных проектов, внедрение концепции цифрового автомобильного замка может оказаться быстрее, чем предполагалось.