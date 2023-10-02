Apple внедрит собственный продвинутый поисковик в магазин приложений App Store

По словам Марка Гурмана, дебютировала разработка ещё в улучшенном поиске Spotlight в iOS 14 и iPadOS 14, позволяющем пользователям искать веб-результаты, информацию из приложений, документы и многое другое.

По данным инсайдера, команда поиска под руководством бывшего исполнительного директора Google работает над тем, чтобы ещё глубже интегрировать поисковый движок под кодовым названием «Pegasus» в iOS и macOS.

Возможно, они даже будут использовать инструменты генеративного ИИ для его дальнейшего улучшения.

Напомним, что в прошлом году Apple также запустила инструмент Business Connect, который помог укрепить её базу данных информации с подробностями о рабочем времени и местоположении компаний, что может помочь ей конкурировать с Google.