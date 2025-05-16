Apple внедрит в гарнитуру Vision Pro функцию прокрутки интерфейса глазами

Ожидается, что эта функция будет анонсирована в июне 2025 года на WWDC вместе с дебютом visionOS 3. Функция сканирования глаз, вероятно, охватит все собственные приложения Apple, а также может быть распространена на сторонних разработчиков.

Пока конкретные детали реализации не раскрываются, но известно, что пользователи смогут активировать прокрутку, сфокусировавшись на краю или определённом элементе интерфейса. Отмечается, что это нововведение опирается на существующую функцию Dwell Control, предназначенную для людей с ограниченными возможностями для выполнения основных действий с помощью фиксации взгляда.

«Исследование Apple функций отслеживания взгляда направлено на улучшение пользовательского опыта в среде виртуальной реальности и расширение возможностей своих устройств, что, возможно, сделает гарнитуру Vision Pro более привлекательной для потребителей и обещает более интерактивный интерфейс», — отмечает портал MacRumors.